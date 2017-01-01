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У Сумах невідомі жорстоко побили депутата міськради

Депутата, ймовірно, відлупцювали битами

У Сумах невідомі битами побили депутата міської ради В'ячеслава Калініченко, він у важкому стані госпіталізований.

Про це написав голова Сумської ОДА Микола Клочко в Facebook.

Згідно з повідомленням, за словами дружини постраждалого, його били по голові, «скоріш за все битами».

«20 хвилин тому мені зателефонували і повідомили про побиття депутата міської ради Калініченко В’ячеслава. Знаю його, як порядну людину і підприємця. Переговорив з його дружиною, яка зараз знаходиться в нейрохірургіі обласної лікарні. Вона розповіла, що депутата били жорстоко по голові, скоріш за все бітами. Зателефонував головному лікарю Гороху В.В., який запевнив, що робиться все можливе для В’ячеслава, стан якого важкий», — повідомив Клочко у соціальній мережі.

Клочко заявив, що одного із ймовірних нападників затримано, мовляв, про це повідомляють правоохоронці.

Згідно із даними Сумського муніципального інформаційного порталу, депута Калініченко є членом партії «ВО «Батьківщина». У 2007 р. створив та досі очолює компанію «VIANOR» в Сумській області.