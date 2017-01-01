У Сумах розглядають нову версію чергового вибуху у житловому будинку

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Жителі будинку запевняють, що вибухнув встановлений лічильник

У Сумах знову стався вибух у 9-поверховому житловому будинку. Цього разу - на вулиці Холодногірська, 33. Це сталося після 22-ї години вечора.

За пепереднью версією зірвався газовий лічильник. Після того почався сильний витік газу, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Патрульна поліція 7 екіпажів миттєво евакуювали 200 мешканців. А місце вибуху огородили.

Постраждалих не виявили.

Спочатку на своїй сторінці в Facebook прес-секретар прокуратури Наталія Науменко заявила, що ймовірною причиною вибуху стала граната.

Втім, ця інформація не підтвердилася

На цей час досі не можуть знайти причину вибуху.

Жителі будинку запевняють, що вибухнув встановлений лічильник.

«Приїхали, вимкнули газ, встановили лічильник, ввімкнули газ - за словами жителів маємо дві новини. Перша - вибух стався там, де встановлювали лічильник, друга - лічильника не було, газу теж, вибухнула граната»,- пишуть місцеві жителі.