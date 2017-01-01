У Сумах в житловому будинку стався вибух
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За попередніми даними вибухнула граната, зазначили у прокуратурі
У Сумах знову стався вибух у житловому будинку. Мешканців евакуювали. Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук прес-секретар прокуратури Наталія Науменко.
Вибух стався на вулиці Холодногірська близько 22:20.
«Як повідомляє з місця події перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний, попередньо — вибухнула граната», — написала вона.