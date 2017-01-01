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    У Сумах в житловому будинку стався вибух

    • Сьогодні, 00:56
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    За попередніми даними вибухнула граната, зазначили у прокуратурі

    У Сумах знову стався вибух у житловому будинку. Мешканців евакуювали. Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук прес-секретар прокуратури Наталія Науменко.

    Вибух стався на вулиці Холодногірська близько 22:20.

    «Як повідомляє з місця події перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний, попередньо — вибухнула граната», — написала вона.

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