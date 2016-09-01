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    У Сумах юрисконсульт лікарні вимагав хабарі від учасників АТО за оформлення інвалідності

    • Сьогодні, 04:59
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    За вісім тисяч гривень з кожного «юрист» обіцяв чоловікам не перешкоджати в оформленні документів

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві юрисконсульта однієї з сумських міських клінічних лікарень, який вимагав кошти від учасника антитерористичної операції за оформлення інвалідності.

    Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав гроші від двох мешканців Сум, зокрема у бійця пораненого у бойових діях під Волновахою. За вісім тисяч гривень з кожного «юрист» обіцяв чоловікам не перешкоджати в оформленні документів.

    Оперативники спецслужби затримали юрисконсульта поблизу будівлі медичної установи під час отримання половини хабара.

    За інформацією спецслужби, частина суми призначалася деяким членам міської медико-соціальної експертної комісії.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх службовців, причетних до вимагання грошей.

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    У Сумах юрисконсульт лікарні вимагав хабарі від учасників АТО за оформлення інвалідності
    У Сумах юрисконсульт лікарні вимагав хабарі від учасників АТО за оформлення інвалідності
    У Сумах юрисконсульт лікарні вимагав хабарі від учасників АТО за оформлення інвалідності

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