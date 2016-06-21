У Сумській області СБУ затримала бойовика «Оплоту»

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Раніше судимий житель Старобешівського району Донеччини приєднався до бойовиків у 2014 році

Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині бойовика терористичної організації «Оплот». Про це повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий житель Старобешівського району Донеччини приєднався до бойовиків у 2014 році. У складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, та ремонтував техніку.

Зі слів бойовика, щоб не платити заробітну плату, його звинуватили у крадіжці зброї та утримували у в’язниці так званого МДБ «ДНР». Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії. Співробітники спецслужби затримали його в одному з сіл Сумщини, куди він приїхав до родичів – вимушених переселенців з Донбасу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, бойовика угруповання «Русич» Яна Петровського, який воював проти української армії на Донбасі у 2014-2015 роках, депортують до Росії з Норвегії, де він жив з 2004 року.