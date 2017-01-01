У сутичках в Дніпрі постраждали 14 людей, є затримані

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Фото: dp.npu.gov.ua Відзначення у Дніпрі Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Серед травмованих є поліцейські, які здійснювали охорону порядку під час заходів

У Дніпрі на масових заходах з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні було травмовано 14 людей. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За його даними, ураження люди отримали під час двох інцидентів. Один з них відбувся між представниками соціалістичної партії та активістами - сталася сутичка. Її причиною стало використання політичної символіки – стягів. Активісти вимагали прибрати стяги із колони. Ще один конфлікт виник під час проходження колони Опозиційного блоку.

Серед травмованих - 8 учасників заходів та 6 поліцейських, які здійснювали охорону порядку. 4 особам медпрацівники надали допомогу на місці події, 4 постраждалих звернулися до лікарні. Двоє поліцейських звернулися до лікарні через ураження, отримані внаслідок розпилення сльозогінного газу.

У пунктах попереднього огляду, дислоковані в місці проведення біля Монументу Слави, поліцейські вилучили 4 пістолети – 3 травматичних та 1 газовий, 4 ножі, газовий балончик, шило, цвях, пилочку для нігтів та інші предмети. Юнака, який намагався пронести газовий балончик «Терен-4», було доставлено до відділення поліції для з’ясування всіх обставин.

До відділень поліції міста доставлено 15 осіб, яких перевіряють на причетність до сутичок під час масових заходів у Дніпрі.

За фактом хуліганських дій у Соборному відділенні поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Раніше повідомлялося про одного затриманого в Дніпрі.