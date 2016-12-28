У Світовій організації торгівлі не змогли створити групу експертів щодо позову України проти РФ

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Україна в лютому подала до СОТ позов проти Росії щодо обмеження транзиту

Росія на засіданні Органу врегулювання суперечок Світової організації торгівлі використала шанс відхилити заявку України на створення групи експертів щодо транзитного позову проти РФ, очікується, що її буде створено на наступному засіданні органу.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - торговий представник України Наталія Микольська у Facebook.

«Сьогодні, 20 лютого 2017 року, Україна вперше виступила на засіданні Органу врегулювання суперечок Світовій організації торгівлі з вимогою про створення Групи експертів в рамках справи щодо численних обмежень транзиту з території України через територію РФ у треті країни. Як і очікувалося, РФ використала єдиний шанс відхилити вимогу про створення групи експертів на першому засіданні відповідно до правил та процедур врегулювання суперечок в рамках СОТ», - зазначила вона.

При цьому Микольська додала, що Україна продовжить процедуру оскарження обмежувальних заходів Росії щодо транзитного рух та «винесе вимогу про створення групи експертів на наступному засіданні Органу врегулювання суперечок СОТ, на якому відповідно до статті 6 Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок СОТ буде прийнято рішення про створення Групи експертів, не залежно від позиції Російської Федерації».

«Під час засідання Європейський Союз висловив позицію щодо зацікавленості у розгляді даної справи та намір приєднатися у якості третьої сторони на стадії створення групи експертів», - додала Микольська.

Додамо, згідно з порядком денним СОТ, наступне засідання Органу врегулювання суперечок очікується 21 березня.

Нагадаємо, 9 лютого Україна направила в СОТ вимогу про створення групи експертів в рамках справи щодо численних обмежень транзиту через територію Російської Федерації.