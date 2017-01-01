У світовому рейтингу «білих» хакерів українську IT-команду визнано найкращою

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Команда Dcua з КПІ





Українцям вдалося випередити суперників з Польщі та Росії

Команда Dcua Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського визнана найкращою серед понад 12 тисяч команд «білих» хакерів усього світу в рейтингу CTFtime у 2016 році.

Протягом року 12 тисяч команд зі всього світу змагаються у спритності хакерського вторгнення, повідомляє ТСН.

Таке досягнення не просто зміцнює престиж КПІ, а й може гарантувати учасникам української команди вдале працевлаштування у провідних світових ІТ-компаніях.

Українську команду, створену в 2012 році, очолює науковий співробітник фізико-технічного інституту КПІ Микола Ільїн. В даний час вона нараховує 43 гравця. Протягом останніх чотирьох років кияни були в першій десятці рейтингу CTFtime: у 2013 році зайняли п'яте місце, в 2014 році і 2015 році – шосте.

Рейтинг CTFtime складається за результатами участі команд протягом року в міжнародних змаганнях в області інформаційної безпеки. У 2016 році ґрунтувався на результатах близько 70 змагань.

Змагання фахівців з комп'ютерної безпеки проводяться з 1995 року. Їх учасники борються за перемогу в мережевих іграх – своєрідних віртуальних битвах, які отримали загальну назву CTF (Capture the flag), що в перекладі означає захоплення прапора. Суть битви – знайти уразливості і з їх допомогою зламати запропоновану віртуальну систему. Підтвердженням того, що система атакована успішно, є певний секретний елемент, який і називається прапором.

«Білими» хакерами зазвичай називають фахівців, здатних визначити, наскільки захищеною є система від зовнішніх атак і кіберзлочинців, та вибудувати її ефективний захист. Однак самі такі спеціалісти надають перевагу терміну «дослідники у галузі інформаційної безпеки», оскільки їхнім завданням є не злам чиїхось комп'ютерних систем і мереж, а дослідження нових технологій.