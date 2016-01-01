У Святого Миколая вірить більше третини українців – опитування

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64% опитаних українців дотримуються традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая

У Святого Миколая вірить більше третини українців (37%). Водночас 53% заявили, що не вірять у нього, і ще 8% – не визначилися з відповіддю, а 2% – взагалі не знають, хто це такий, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Найбільше тих, хто вірить у Святого Миколая, – на заході країни (45%), найменше – на сході (27%).

Згідно з результатами дослідження, 64% опитаних українців дотримуються традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая (19 грудня). У той же час третина (31%) такої традиції не має, 2% – не знають такого свята, 3% – не визначилися з відповіддю.

Водночас у Діда Мороза вірить 22% опитаних українців, 70% – не вірять, 7% не визначилися, а 1% узагалі не знає, хто це такий. Найбільше тих, хто вірить у Діда Мороза, серед жителів центру та сходу України (27% і 25% відповідно). На півдні таких 20%, а на заході – тільки 15%.

Джерело: Дзеркало тижня