У таборі біженців у Франції сталася пожежа після бійки мігрантів

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В результаті бійки між мігрантами постраждали п'ятеро людей

У таборі для біженців на півночі Франції сталася велика пожежа після зіткнення мігрантів афганського і курдського походження. Про це повідомляє Le Parisien.

В результаті бійки між мігрантами постраждали п'ятеро людей, троє з них отримали ножові поранення.

Відразу після інциденту в таборі почалася велика пожежа, яка практично повністю знищила табір біженців.

Відзначається, що в ньому проживали понад тисячу мігрантів.