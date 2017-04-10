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    У таборі біженців у Франції сталася пожежа після бійки мігрантів

    • Сьогодні, 05:46
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    В результаті бійки між мігрантами постраждали п'ятеро людей

    У таборі для біженців на півночі Франції сталася велика пожежа після зіткнення мігрантів афганського і курдського походження. Про це повідомляє Le Parisien.

    В результаті бійки між мігрантами постраждали п'ятеро людей, троє з них отримали ножові поранення.

    Відразу після інциденту в таборі почалася велика пожежа, яка практично повністю знищила табір біженців.

    Відзначається, що в ньому проживали понад тисячу мігрантів.

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    У таборі біженців у Франції сталася пожежа після бійки мігрантів
    У таборі біженців у Франції сталася пожежа після бійки мігрантів
    У таборі біженців у Франції сталася пожежа після бійки мігрантів
    У таборі біженців у Франції сталася пожежа після бійки мігрантів

    пожежа
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