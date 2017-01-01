У Таїланді на авіашоу для дітей розбився винищувач
- Сьогодні, 10:43
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Правоохоронці Таїланду
Пілот літака загинув, інших жертв немає
У Таїланді винищувач Jas 39C Gripen ВПС розбився під час авіашоу, приуроченого до Дня дітей, пілот загинув.
Про це повідомляє Bangkok Post.
Катастрофа сталася о 9:27 за місцевим часом (4:27 за Києвом) в найбільшому місті провінції Сонгкхла Хат'яй. Літак впав на злітно-посадкову.
Після катастрофи місцевий аеропорт закрили. Влада почала розслідування інциденту.
Нагадаємо, польський пасажирський літак авіакомпанії Enter Air 31 грудня здійснив екстрену посадку в празькому аеропорту Вацлава Гавела через загрозу вибуху на борту.