У Таїланді на авіашоу для дітей розбився винищувач

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Правоохоронці Таїланду

Пілот літака загинув, інших жертв немає

У Таїланді винищувач Jas 39C Gripen ВПС розбився під час авіашоу, приуроченого до Дня дітей, пілот загинув.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Катастрофа сталася о 9:27 за місцевим часом (4:27 за Києвом) в найбільшому місті провінції Сонгкхла Хат'яй. Літак впав на злітно-посадкову.

Після катастрофи місцевий аеропорт закрили. Влада почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, польський пасажирський літак авіакомпанії Enter Air 31 грудня здійснив екстрену посадку в празькому аеропорту Вацлава Гавела через загрозу вибуху на борту.