У Таїланді тисячі ченців і парафіян виступили проти поліції

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Протягом декількох днів поліція проводить операцію на території храмового комплексу, щоб заарештувати колишнього настоятеля

У Бангкоку сотні поліцейських направлені до території найбільшого в Таїланді храмового комплексу Ват Пхра Дхаммакая, де монахи і парафіяни протестують проти арешту колишнього настоятеля. Про це пише The Syndey Morning Herald.

Протягом декількох днів поліція проводить операцію на території храмового комплексу, щоб заарештувати колишнього настоятеля, який підозрюється в отриманні у хабарництві.

Як зазначається, тисячі прихожан і ченців оточили комплекс, не даючи правоохоронцям потрапити на його територію.

Проте, як повідомив один з ченців, розшукуваний настоятель зник чотири дні тому.