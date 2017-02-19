У Таїланді тисячі ченців і парафіян виступили проти поліції
- Сьогодні, 06:41
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Протягом декількох днів поліція проводить операцію на території храмового комплексу, щоб заарештувати колишнього настоятеля
У Бангкоку сотні поліцейських направлені до території найбільшого в Таїланді храмового комплексу Ват Пхра Дхаммакая, де монахи і парафіяни протестують проти арешту колишнього настоятеля. Про це пише The Syndey Morning Herald.
Протягом декількох днів поліція проводить операцію на території храмового комплексу, щоб заарештувати колишнього настоятеля, який підозрюється в отриманні у хабарництві.
Як зазначається, тисячі прихожан і ченців оточили комплекс, не даючи правоохоронцям потрапити на його територію.
Проте, як повідомив один з ченців, розшукуваний настоятель зник чотири дні тому.