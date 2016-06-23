У так званій ДНР заявили, що підняли на поверхню 112 гірників Шахти імені Засядька

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Загалом під землею перебувало 203 шахтарі

З Шахти імені Засядька в окупованому Донецьку підняли на поверхню 112 шахтарів. Про це повідомляють представники «МНС ДНР».

«На 12:00 на поверхню піднято вже 112 гірників», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні близько 5:00 в окупованому Донецьку було знеструмлено Шахту імені Засядька – під землею опинилися заблокованими 203 гірники. Про це повідомили в прес-службі шахти та «міністерстві оборони» самопроголошеної «ДНР» вранці у вівторок, 31 січня.

За даними бойовиків, шахта виявилася знеструмленою через влучання снаряда в підстанцію поруч із нею. При цьому терористи, які третій день поспіль штурмують Авдіївку та передмістя Донецька, стверджують, що снаряд «прилетів» з українських позицій.

Раніше в штабі АТО повідомили, що минулої доби позиції українських військових обстріляли 71 раз.