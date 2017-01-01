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    У так званій ДНР заявили, що всіх заблокованих гірників з Шахти імені Засядька звільнили

    • Сьогодні, 15:56
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    Про потерпілих не повідомляють

    В окупованому Донецьку, на Шахті імені Засядька, евакуювали всіх раніше заблокованих гірників. Про це інформують на сайті «МНС ДНР».

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    Про потерпілих не повідомляється.

    Нагадаємо, що сьогодні близько 5:00 в окупованому Донецьку було знеструмлено Шахту імені Засядька – під землею опинилися заблокованими 203 гірники. Про це повідомили в прес-службі шахти та «міністерстві оборони» самопроголошеної «ДНР» вранці у вівторок, 31 січня.

    За даними бойовиків, шахта виявилася знеструмленою через влучання снаряда в підстанцію поруч із нею. При цьому терористи, які третій день поспіль штурмують Авдіївку та передмістя Донецька, стверджують, що снаряд «прилетів» з українських позицій.

    Раніше в штабі АТО повідомили, що минулої доби позиції українських військових обстріляли 71 раз.

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