У Тель-Авіві авто в'їхало в натовп під час візиту Трампа

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Наїзд авто на натовп у Тель-Авіві

Поліція наразі не підтверджує версію про спланований напад

У столиці Ізраїлю автомобіль в'їхав у натовп людей, унаслідок чого щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень. Аварія сталася під час офіційного візиту до Тель-Авіва президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Metro.

Інцидент трапився на вул. Нахалат Біньямін об 11:22 за місцевим часом. Легковик в'їхав на тротуар, поранивши людей на автобусній зупинці.

Поліція наразі не підтверджує версію про спланований напад. Водія затримано.

У свою чергу президент США Дональд Трамп назвав свій візит в Ізраїль «рідкісною можливістю» принести мир у Близькосхідний регіон. Про це він заявив під час прибуття в цю країну разом із дружиною Меланією, пише DW.

Також американський лідер зазначив «незламний зв'язок» між США та Ізраїлем. У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, вітаючи Трампа, побажав, щоб його візит «став історичною віхою на шляху до примирення та миру».

Планується, що під час офіційного візиту Трамп зустрінеться як із Нетаньяху, так і з лідером палестинців Махмудом Аббасом. Головною темою розмов між політиками стане мирне врегулювання близькосхідного конфлікту. Крім того, американський лідер відвідає Стіну Плачу і Храм Гробу Господнього.