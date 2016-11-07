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У тернопільському військкоматі працює родичка мера в «ЛНР»

Працівниця військкомату спростовує свої зв'язки з тіткою-сепаратисткою

У тернопільському військкоматі прокоментували ситуацію щодо працівниці, тітка якої займає одну з керівних посад в «ЛНР».

Родинні зв’язки оприлюднили на сайті «Голос народу».

За інформацією порталу, Марія Комуніцька, яка працює у тернопільському обласному військовому комісаріаті на посаді фахівця групи по роботі з особовим складом і громадськістю, має родичку-сепаратистку. Тітка співробітниці військкомату – виконувачка обов’язків глави окупованого міста Красний Луч («ЛНР») Алла Васькевич.

Автори статті висловили побоювання, що при роботі з особистими справами призовників ці дані можуть бути переданий бойовиками і використані для тиску на солдатів ЗСУ і їхніх родичів.

У коментарях у Facebook працівниця Тернопільського обласного військкомату Олена Величанська пояснила, що Марія Комуніцька вже рік перебуває в декретній відпустці й стосунків з тіткою не підтримує.

«Для всіх, кого це цікавить. Марія Комуніцька, працівник військкомату. Понад рік знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Ця жінка троюрідна сестра її мами. Ціле життя прожила в Луганську, працювала в податковій. За словами Марії, останній раз бачила тітку, коли їй було років 6. Ніколи не розмовляла з нею. Зв’язків не підтримують. Чи перебуває тітка на цій посаді, не знає, бо не спілкуються», – зазначила вона.

Ситуацію прокоментувала і Марія Комуніцька.

«У мене дійсно є родичі в Росії, Луганську, Катовіце, Флориді, яких я ніколи не бачила, а познайомилась завдяки інтернету. Не знаю, тим більше не можу, контролювати їх життя чи переконання. Стосовно моєї життєвої позиції: я українка і нею помру. Для тих, хто не знає, повідомляю, доступ до особових справ суворо обмежений. У кожному районному військовому комісаріаті за особову справу відповідає офіційно призначена особа. Крім того, мій напрям діяльності передбачав роботу з особовим складом, а не з особовими справами. Тепер, перебуваючи у декретній відпустці, відношення до наступних призовників чисто фізично я не можу мати», – написала вона.

Працівниця військкомату зазначила, що за час її роботи «всі призовники відслужили, живі і здорові». Жінка просить перевірити інформацію та не робити необґрунтованих висновків.

Джерело: zik.ua