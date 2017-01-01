У Тернополі 12 ув’язнених на знак протесту порізали собі руки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ізолятор тимчасового тримання у Тернополі перед новим роком визнали непридатним та закрили

Інцидент стався у Тернопільському міськрайонному суді та Апеляційному суді Тернопільської області

Одразу у двох судах Тернополя 12 ув’язнених на знак протесту проти жорстокого ставлення порізали собі руки. Цю інформацію НПМ підтвердив регіональний координатор по зв'язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області Володимир Шевченко.

За його словами, інцидент стався ще 12 квітня у Тернопільському міськрайонному суді та Апеляційному суді Тернопільської області. Зараз стан ув’язнених задовільний, їм надана медична допомога.

За словами Шевченка, ізолятор тимчасового тримання у Тернополі перед новим роком визнали непридатним та закрили. Зараз обвинувачених тримають у підвалах судів.

«У підвалах менша площа, менша кімната, там немає можливості прилягти, прийняти теплу їжу, як в СІЗО, треба проситись у туалет», - розповів Шевченко.

В’язні скаржаться на те, що у судах їх утримують у неналежних умовах, тому вирішили на знак протесту завдати собі тілесних ушкоджень. Основна вимога – забезпечити належні умови утримання в судах або ж знову відкрити ізолятор тимчасового тримання у Тернополі.

Як зазначив представник уповноваженого, після інциденту була проведена спільна нарада з представниками пенітенціарної системи, військовими прокурорами, управлінням міліції, Національної гвардії й судової адміністрації.

Наразі цим інцидентом займається прокуратура.

Нагадаємо, працівники карного розшуку Головного управління поліції Києва під час «ділової» зустрічі в ресторані в центрі міста затримали російського «злодія у законі» Джошуа Гела. Його підозрюють в тому, що він організував кілька злочинних груп, які займалися викраденням автомобілів і крадіжками з машин.