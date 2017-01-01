У Тернополі активісти замуровують центральний «Сбербанк»
- Сьогодні, 15:19
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Розсилка
Молоді люди, деякі з них в масках, привезли шлакобетонні блоки і зараз розпочали класти стіну уздовж фасаду банку
Понад півсотні активістів почали замуровувати вхід у центральне відділення «Сбербанку», що в середмісті Тернополя, повідомляє Укрінформ.
«Це наш протест проти діяльності банківської структури країни-агресора, яка береться обслуговувати сепаратистів із паспортами карликових анклавів Росії на сході України», - сказав один із організаторів акції, активіст ГО «Автомайдан Тернопіль» Григорій Васильків.
Молоді люди, деякі з них в масках, привезли сюди шлакобетонні блоки і зараз розпочали класти стіну уздовж фасаду банку.
Правоохоронці не втручаються у події.
Нагадаємо, НБУ пропонує ввести санкції проти російських банків у вигляді попередження відтоку капіталу за межі України.
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Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.
Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.
Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.
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