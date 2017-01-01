У Тернополі активісти замуровують центральний «Сбербанк»

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Молоді люди, деякі з них в масках, привезли шлакобетонні блоки і зараз розпочали класти стіну уздовж фасаду банку

Понад півсотні активістів почали замуровувати вхід у центральне відділення «Сбербанку», що в середмісті Тернополя, повідомляє Укрінформ.

«Це наш протест проти діяльності банківської структури країни-агресора, яка береться обслуговувати сепаратистів із паспортами карликових анклавів Росії на сході України», - сказав один із організаторів акції, активіст ГО «Автомайдан Тернопіль» Григорій Васильків.

Молоді люди, деякі з них в масках, привезли сюди шлакобетонні блоки і зараз розпочали класти стіну уздовж фасаду банку.

Правоохоронці не втручаються у події.