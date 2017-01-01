У Тернополі біля пам'ятника Бандері знайшли людські кістки

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Фото: Facebook / Denys Mylyj Роботи біля пам'ятника Бандері в Тернополі

Найімовірніше, кістки лежать у землі ще з XIX століття

У Тернополі поблизу пам’ятника Степану Бандері під час проведення ремонтних робіт з реконструкції майдану виявили людські рештки.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Про знахідку поліцію повідомив виконроб учора близько 17:00.

За попередніми даними, кістки належать двом особам. Людські рештки знаходилися на глибині 30 см від поверхні. Робітники побачили їх, знявши плитку у парку при входу у парк ім. Т. Шевченка.

За версією правоохоронців, кістки лежать в землі ще з XIX століття, оскільки поруч знайшли взуття, марковане 1849 роком. Рештки дістали із землі та направили на судово-медичну експертизу. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

6 квітня під час реконструкції майдану довкола пам’ятника Бандері виявили артснаряд часів Другої світової війни.