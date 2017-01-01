У Тернополі посадовці «Укрпошти» розікрали понад 0,6 млн грн

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Вилучені документи бухгалтерського обліку

У робочих кабінетах та помешканнях зловмисників оперативники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку та електронні носії даних

Служба безпеки України спільно з поліцією викрила розтрату понад 600 тисяч гривень державних коштів посадовцями Тернопільської дирекції ПАТ «Укрпошта». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Як встановили тернопільські правоохоронці, між Укрпоштою та місцевим підприємством була укладена угода з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку. Насправді ж обслуговування касових апаратів здійснювалося безпосередньо працівниками Укрпошти. Маючи печатки та бланки підрядної організації, посадовці дирекції самостійно оформляли акти виконаних робіт, а також вносили відповідні відмітки у реєстраційні форми про нібито надання послуг», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників оперативники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку та електронні носії даних.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на документування протиправної діяльності та встановлення всіх фігурантів оборудки.