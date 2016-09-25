У Тернополі засудили ключового фінансиста «ЛНР»

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Суд визнав луганчанина винним в організаційному сприянні діяльності терористичної організації

За матеріалами СБУ Тернопільський міськрайонний суд визнав організатора найбільшої фінустанови так званої «ЛНР» винним у фінансуванні тероризму та організаційному сприянні діяльності терористичної організації.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Співробітники спецслужби встановили, що в серпні 2015 року сорокарічний фінансист із Луганська Віталій Замуруєв заснував небанківську комерційну фірму «Росфингрупп». Структура за згодою так званого державного комітету податків і зборів «ЛНР» почала адмініструвати валютно-обмінні операції та грошові перекази, а також забезпечувати інтеграцію тимчасово окупованих територій у рублеву валютну зону. «Росфингрупп» також виплачує учасникам терористичної організації готівкові кошти з їх банківських рахунків», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, очолювана Замуруєвим компанія лише за останні півроку сплатила терористам понад сім мільйонів гривень як плату за дозвіл на здійснення фінансових операцій.

Слідчі СБ України задокументували, що луганчанин брав безпосередню участь у підготовці бойовиками «Порядку ведення господарської діяльності суб'єктами господарювання, що здійснюють валютно-обмінні операції та грошові перекази». Цей «документ» у березні минулого року затвердила так звана рада міністрів «ЛНР».

Вироком суду Замуруєва визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, та заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинця оголошено у розшук.

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України заблоковано проведення фінансових операцій підсудного на території нашої держави.