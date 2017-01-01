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    У Тетянин день в Україні обіцяють невеликий сніг

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    У столиці вдень і вночі очікується невеликий мороз до -5

    25 січня в Києві хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -3...-5 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, удень 0...-6 градусів.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий сніг, температура повітря вночі -8...-13 градусів, удень -3...-8 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...-8 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...-7 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...-7 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень 1...-5 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...-6 градусів.

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