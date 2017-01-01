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    У Тимошенко спростували інформацію про її участь в інавгурації Трампа

    • Сьогодні, 14:25
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    У Тимошенко кажуть, що вона не збиралась до Трампа

    Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не планувала і не буде присутньою на інавгурації президента США Дональда Трампа. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила пресс-секретарка Тимошенко Марина Сорока.

    «Головне правило для ЗМІ та політиків, які бережуть свою репутацію, - перевіряти інформацію», - нагадала Сорока.

    Раніше видання «Страна», перераховуючи українських політиків, які збираються полетіти на інавгурацію Трампа, назвала серед них і Юлія Тимошенко.

    Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

    Читайте також статтю «Главкома» «Інавгурація Трампа. Українські політики помоляться за Америку»

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