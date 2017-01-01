У Тимошенко вимагають від Ар’єва вибачень. Нардеп готовий мити підлогу в офісі «Батьківщини»

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Володимир Ар’єв

Ар’єв запевняє, що ані слова не сказав про те, що Тимошенко збирається на інавгурацію

Чутки про те, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко буде присутня на інавгурації Дональда Трампа, є свідомою брехнею, яку поширює народний депутат від БПП Володимир Ар’єв. Про це йдеться в заяві «Батьківщини».

«Головним рупором поширення брехні» у політсилі назвали сторінку на Facebook народного депутата від БПП Володимира Ар’єва. В прес-службі заявили, що цей депутат має публічно вибачитися перед Юлією Тимошенко та партією «Батьківщина».

«Якщо у Володимира Ар’єва залишилась хоча б крапля честі та гідності, він має негайно публічно вибачитися за брудні маніпуляції. Хоча на це важко розраховувати, адже у деяких нардепів від БПП честь та гідність повністю закінчились. Вони кажуть про «ярмарок марнославства», хоча самі є яскравими представниками цього «ярмарку» – підступними, брехливими та заздрісними», – сказано в заяві, поширеній прес-службою «Батьківщини».

У свою чергу Володимир Ар’єв запевняє, що ані слова не сказав про те, що Тимошенко збирається на інавгурацію. «Я хочу спитати у прес-служби Тимошенко: де я хоч один раз назвав її прізвище? Якщо вони вкажуть, я готовий навіть підлогу у фракції «Батьківщина» помити. А вибачатися за те, чого я не говорив, я не буду. Якщо вони мій пост сприйняли на свій рахунок, то як кажуть, на комусь і шапка горить. Чи зачіска», - сказав він у коментарі «Главкому»

«Жодного прізвища і доконаного факту, що хтось їде, я не називав», - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

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Дивіться також трансляцію інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа