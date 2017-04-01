У Торецьку вночі спалили авто місцевого волонтера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Торецьку спалили мікроавтобус волонтера

Поліція Торецька проводить розслідування за фактом загоряння автівки громадського активіста

Вночі близько 03:55 до поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСЧС про загоряння автівки по провулку Магнітогорському м. Торецька.

Мікроавтобус належав місцевому мешканцю, керівнику громадської організації «Твоє нове місто» Володимиру Єльцю, і був припаркований біля його будинку.

Володимир Єлець використовував мікроавтобус, щоб возити допомогу бійцям на передову та місцевим мешканцям.

На думку волонтера, це могли зробити його недоброзичливці: «У нас великий список недоброзичливців, у тому числі з колишніх регіоналів, зоерема, із структур нардепа Ігоря Шкірі, чи місцевого бізнесмена Ігоря Рибака. Це не перший випадок залякування мене та перешкоджання у роботі ГО «Твоє нове місто».

Про надзвичайну подію також розповіла журналіст Мар’яна П’єцух на своїй сторінці у Фейсбук: «Торецьк - це прифронтове місто , яке межує з окупованою Горлівкою. Там час від часу силовики виловлюють агентуру бойовиків, які здають інформацію про пересування українських військ. Єлець два роки тому створив громадську організацію «Твоє нове місто», яка неабияк дратувала місцеву владу. Коли в серпні я була на інтерв'ю в нині арештованого міського голови Сліпцова, і словом промовилась про цю організацію, його кинуло в істерику.

«Твоє нове місто» займалося як волонтерською допомогою українським солдатам, так і розвитокм власного міста. Побудова дитячих майданчиків, висадка дерев, організація просвітницьких заходів, концерти, подарунки на Миклоаля діткам і т.д.»

У поліції зазначають, що розглядаються всі версії, не виключається підпал автомобілю. Здійснюються розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення злочину.