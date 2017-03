У Трампа пояснили, чому він не потиснув руку Меркель

Адміністрація президента США спробувала пояснити «незграбний момент» під час зустрічі з Меркель

У Білому домі вперше прокоментували конфуз, що стався під час протокольної зйомки президента США Дональда Трампа й німецького канцлера Ангели Меркель.

Про це повідомляє DW.

«Я не думаю, що він розчув питання», - сказав виданню Der Spiegel прес-секретар американського лідера Шон Спайсер, пояснюючи, чому Трамп не потиснув руку Меркель.

Сайт видання навів слова офіційного представника Трампа в неділю, 19 березня: «Подія - це наслідок нерозуміння».

Сам Трамп 18 березня в Twitter написав: «Незважаючи на те, що ви чули у фейкових новинах, у мене була приголомшлива зустріч з німецьким канцлером».

