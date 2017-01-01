У Трампа пояснили, чому він не потиснув руку Меркель
- Сьогодні, 16:28
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Адміністрація президента США спробувала пояснити «незграбний момент» під час зустрічі з Меркель
У Білому домі вперше прокоментували конфуз, що стався під час протокольної зйомки президента США Дональда Трампа й німецького канцлера Ангели Меркель.
Про це повідомляє DW.
«Я не думаю, що він розчув питання», - сказав виданню Der Spiegel прес-секретар американського лідера Шон Спайсер, пояснюючи, чому Трамп не потиснув руку Меркель.
Сайт видання навів слова офіційного представника Трампа в неділю, 19 березня: «Подія - це наслідок нерозуміння».
Сам Трамп 18 березня в Twitter написав: «Незважаючи на те, що ви чули у фейкових новинах, у мене була приголомшлива зустріч з німецьким канцлером».
Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes...— President Trump (@POTUS) 18 березня 2017 р.
До цього на своїй сторінці у Facebook він опублікував фото рукостискання з Меркель під час прес-підходу. «У наших двох країн багато спільного, наш союз є для світу символом сили», - наголосив він.