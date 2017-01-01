  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Трампа пояснили, чому він не потиснув руку Меркель

    • Сьогодні, 16:28
    • Розсилка
    Дональд Трамп і Ангела Меркель
    Дональд Трамп і Ангела Меркель

    Адміністрація президента США спробувала пояснити «незграбний момент» під час зустрічі з Меркель

    У Білому домі вперше прокоментували конфуз, що стався під час протокольної зйомки президента США Дональда Трампа й німецького канцлера Ангели Меркель.

    Про це повідомляє DW.

    «Я не думаю, що він розчув питання», - сказав виданню Der Spiegel прес-секретар американського лідера Шон Спайсер, пояснюючи, чому Трамп не потиснув руку Меркель.

    Сайт видання навів слова офіційного представника Трампа в неділю, 19 березня: «Подія - це наслідок нерозуміння».

    Читайте також

    Сам Трамп 18 березня в Twitter написав: «Незважаючи на те, що ви чули у фейкових новинах, у мене була приголомшлива зустріч з німецьким канцлером».

    До цього на своїй сторінці у Facebook він опублікував фото рукостискання з Меркель під час прес-підходу. «У наших двох країн багато спільного, наш союз є для світу символом сили», - наголосив він.

    Читайте також
    США Ангела Меркель Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ