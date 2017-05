У Трампа відреагували на інформацію про переговори з Кремлем щодо секретного зв'язку

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Герберт Макмастер

Радник президента США Макмастер каже, що «неофіційні канали зв'язку» є цілком звичайним явищем

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер прокоментував публікації американських ЗМІ, які повідомили в п'ятницю, що зять президента Трампа Джаред Кушнер обговорював з російським послом можливість створення секретного каналу зв'язку з Кремлем.

За словами Макмастера, подібні «неофіційні канали зв'язку» є цілком звичайним явищем у відносинах між країнами.

Відповідаючи на питання журналістів в ході саміту G-7 в Італії, радник з національної безпеки не став обговорювати можливі контакти Джареда Кушнера, але заявив, що подібні повідомлення ЗМІ його «не турбують».

«У нас є закриті неофіційні канали зв'язку з великою кількістю приватних осіб і держав, - сказав Герберт Макмастер. - Якщо говорити в цілому, то подібний канал дозволяє вам вести переговори більш відверто. Так що (існування такого каналу зв'язку) не наражає на ні вас, ні ваші повідомлення будь-якої небезпеки. Тому нас це не турбує».

Про переговори зятя президента США з послом Росії Сергієм Кисляком в п'ятницю повідомила The Washington Post. Менш ніж через годину цю інформацію підтвердила і The New York Times. Обидва видання посилалися на високопоставлених чиновників адміністрації, які розмовляли з журналістами на умовах анонімності.

В даний час розслідування можливих контактів членів команди президента Трампа веде Міністерство юстиції США, а також чотири комітети в обох палатах Конгресу. Сам глава Білого дому незмінно заперечував будь-які звинувачення в будь-якому змові з Москвою під час його передвиборної кампанії.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон спростував твердження газети The Washington Post про те, що президент Дональд Трамп надав главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію про терористичне угруповання «Ісламська держава».

Джерело: Голос Америки