У Трампа вину за скандал з сімома мусульманськими країнами переклали на Обаму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз у Білому домі розглядається можливість розширення списку заборон на інші мусульманські країни, де існують терористичні осередки

Речник Дональда Трампа Шон Спайсер заявив, що список семи країн, громадянам яких зараз заборонений в’їзд до США, створила ще адміністрація Барака Обами.

Про це він заявив у неділю під час інтерв’ю телеканалу ABC News.

«Є ще 46 інших країн, які не увійшли до цього списку, і я думаю, це важливо зазначити. Йдеться про Алжир, Йорданію, Кувейт, Оман або ОАЕ. Це 46 країн з переважно мусульманським населенням, яких немає в цьому списку. Зазначені сім країн були визначені ще адміністрацією Обами як такі, що потребують подальшого уважного вивчення щодо подорожей», – заявив речник Трампа.

Під час інтерв’ю він кілька разів підкреслив, що саме адміністрація попереднього президента визначила необхідність подальших обмежень для подорожей громадян з цих країн до США.

«Безпека американських громадян, безпека нашої країни повинна мати першочергове значення. Це те, що президент зробив вчора для того, щоб переконатися, що люди, яких ми впускаємо в нашу країну, прибувають сюди в мирними намірами і не заподіють нам шкоди», – підкреслив Спайсер.

Він також зауважив, що зараз у Білому домі розглядається можливість розширення списку заборон на інші мусульманські країни, де існують терористичні осередки.

У подальшій дискусії ведучі припустили, що узагальнення нинішньої адміністрації США для всіх без розбору громадян визначених країн є приниженням для цілих націй. У відповідь Спайсер категорично заперечив такий підхід, наголосивши, що це спрямовано не те, щоб відвернути появу нових терактів, таких як у Сан-Бернардіно або в Бостоні під час марафону.