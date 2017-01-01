У Трампа вважають непереконливими докази причетності РФ до кібератак

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Команда Трампа чекає «остаточної доповіді» від спецслужб, де конкретно буде сказано про втручання Москви в президентські вибори США

У команді новообраного президента США Дональда Трампа заявляють, що оприлюднені спецслужбами США дані наразі не містять переконливих доказів про причетність Росії до хакерських атак на системи американських структур під час президентської кампанії.

Про це заявив представник команди Трампа, майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер в ефірі FoxNews.

«Схоже на те, що у розвідки немає переконливих доказів», – сказав він.

Таким чином він прокоментував попередню доповідь американських спецслужб з цього приводу.

Він додав, що команда Трампа чекає «остаточної доповіді» від спецслужб, де конкретно буде сказано про втручання Москви в президентські вибори США.