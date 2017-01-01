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    У Трампа заперечили підготовку зустрічі з Путіним

    • Сьогодні, 02:51
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    Команда Путіна дуже активно працює щодо двосторонніх зустрічей на G20», зауважив Спайсер.

    Спікер президентської адміністрації США Шон Спайсер не підтвердив зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на полях саміту «Великої двадцятки».

    «Я продовжу стежити за цим, зараз у мене немає дати», – відповів на брифінгу Спайсер журналісту, який попросив підтвердити слова прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що Трамп і Путін зустрінуться на G20.

    «Я знаю, що команда дуже активно працює щодо двосторонніх зустрічей на G20», – зауважив Спайсер.

    «Зараз у мене для вас нічого немає», – ще раз додав прес-секретар.

    Нагадаємо, запланована зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона мала вперше зустрітися з новим президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 березня.

    Джерело: Reuters

    США Путін Дональд Трамп
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