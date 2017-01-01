У Трампа заперечують, що він вимагав від екс-голови ФБР особистої присяги

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Дональд Трамп

Американські ЗМІ повідомили, що Трамп вимагав у Джеймса Комі присягнути йому на вірність

Речник Білого дому Шон Спайсер заперечив інформацію центральних американських медіа, що президент США Дональд Трамп хотів домогтися від директора ФБР клятви на вірність йому особисто.

Про це Спайсер сказав під час брифінгу в п’ятницю.

«Ні», – наголосив представник Білого дому у відповідь на запитання, чи просив президент Трамп директора ФБР Джеймса Комі присягнути йому на вірність.

«Президенту потрібна вірність цій країні й верховенству права», – додав Спайсер.

Водночас, він відмовився коментувати подробиці розмови Трампа й Комі, яка, за повідомленнями ЗМІ, відбулася під час обіду через кілька днів після інавгурації президента.

Як повідомлялося, одразу кілька впливових американських медіа, в тому числі телеканал CNN і видання The New York Times, повідомили з посиланням на джерела, що Трамп вимагав у Джеймса Комі присягнути йому на вірність. Натомість директор ФБР відмовився, підкресливши, що в Бюро присягають лише Конституції, однак пообіцяв бути чесним із президентом.

Це, на переконання американських медіа, могло стати однією з причин звільнення Комі з поста директора ФБР, так само як і його активність у розслідуванні фактів втручання Росії в президентські вибори у США.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.