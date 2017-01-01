У Трампа затримують оприлюднення нового міграційного указу

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Підписання і оприлюднення оновленого указу щодо міграції переноситься вже не перший тиждень

Білий дім знову затримав оприлюднення оновленого президентського указу щодо обмеження в’їзду та імміграції до Сполучених Штатів.

Представники адміністрації Трампа заявили 2 березня, що переглянутий порядок не буде опублікований раніше наступного тижня. Перший указ на цю тему президент Дональд Трамп підписав місяць тому, у свій перший тиждень у Білому домі.

Початкове рішення передбачало тимчасову заборону на прийом усіх біженців, а також заборону в’їзду громадянам семи переважно мусульманських країн. Цей указ одразу ж був оскаржений у судовому порядку і впродовж кількох днів дія цього рішення на всій території США була припинена судами в штатах Вашингтон і Сан-Франциско.

Трамп згодом заявив, що адміністрація частково змінить положення указу, які були оскаржені.

Затримки спростовують твердження Трампа та інших вищих посадових осіб Білого дому, що для збереження США в безпеці від нападу терористів потрібні були негайні дії. «Якщо б ми чекали п’ять днів, 10 днів, шість місяців, щоб розпочати створення першого етапу контролю, ми б залишили батьківщину надмірно вразливою», – наголошував старший політичний радник Білого Стівен Міллер перед оприлюдненням початкового тексту указу.

Указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі, Трамп підписав 27 січня.

У США міграційна політика Трампа викликала хвилю акцій протестів.

Згодом федеральний суд в Сіетлі призупинив дію указу на час розгляду скарги на документ. Адміністрації президента поки що не вдалося оскаржити це рішення.

Після цього Трамп обіцяв підписати новий міграційний указ, але поки що не зробив цього.

Нагадаємо, мексиканець, який був втретє депортований з США, наклав на себе руки біля прикордонного пункту Чапарраль.