У травні на Донбасі загинули семеро бійців АТО, 141 військового поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики відпрацьовують технологію прицільного ведення вогню

Одна з останніх тенденцій - використання окупантами важкої 152-мм самохідної артилерії

У травні 2017 року внаслідок бойових дій в Донбасі загинули семеро українських військовослужбовців, понад 140 бійців отримали поранення.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Протягом травня в результаті військових провокацій загинули семеро наших військовослужбовців, отримали поранення – 141», - сказав він.

За словами Турчинова, одна з останніх тенденцій - використання окупантами важкої 152-мм самохідної артилерії і реактивних систем залпового вогню для нанесення ударів по позиціях ЗСУ на відстані до 20 км від лінії розмежування.

Секретар РНБО зазначив, що російсько-терористичні угруповання намагаються завдати максимальної шкоди підрозділам сил АТО і відпрацьовують технологію прицільного ведення вогню як по передовим, так і по віддаленим позиціях.

Турчинов також зазначив, що бандформування обстрілюють не тільки позиції військових, а й цивільні об'єкти, що «є свідомим злочином, санкціонованим Кремлем».

«Вважаю, що міжнародне співтовариство має дати об'єктивну оцінку військових злочинів російських гібридних військ і їх кремлівських кураторів», - підкреслив він.

Турчинов заявив, що російське командування продовжує перекидати на тимчасово окуповану територію військових, зброю, боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, підсилює забезпечення передових підрозділів і інженерне обладнання вогневих позицій.

Як повідомляв «Главком» із посиланням на дані розвідки, російські військовослужбовці самовільно залишають військові частині у зоні проведення АТО.

Також сьогодні керівництво Збройних сил України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

Джерело: Ліга.net