У травні подешевшав борщовий набір: ціни на овочі знизилися на 15%

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Овочі на ринку

Продавці на ринку знижують ціни на торічні овочі, щоб скоріше їх розпродати

Ціни на овочі борщового набору – капусту, картоплю, моркву, буряк та цибулю – з початку поточного місяця знизилися на 10-15%, повідомила прес-служба асоціації «Українська аграрна конфедерація» (УАК).

За даними прес-служби, станом на 10 травня вартість картоплі на найбільших оптових майданчиках України коливається в межах 4,5-6 грн/кг, капусти – 8-12 грн/кг, моркви – 6-10 грн/кг, цибулі – 3,5-6 грн/кг, буряки – 2-3,5 грн/кг.

«Досить помітна різниця у вартості по кожному виду продукції пояснюється дуже неоднорідним якістю продукції. За овочі високої якості продавці просять в середньому в 1,5 рази більш високу ціну, ніж за некондиційний товар», – пояснили в асоціації.

За даними УАК, на даний час на ринках спостерігається велика пропозиція саме некондиційної продукції, оскільки сільгоспвиробники розпродають залишки, які знаходяться в сховищах з осені.

Прес-служба додала, що на початку травня 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на капусту зросли на третину, а картопля подорожчала майже у 2 рази. Ціни на цибулю і моркву майже не змінилися, а буряк подешевшала майже в 2 рази.

За даними УАК, ціни на овочі борщового набору в квітні зросли на 78,3% порівняно з березнем. Тоді в асоціації пояснили, що причиною подорожчання овочів стало сезонне скорочення їх запасів і проблеми з логістикою в зв'язку з несприятливими погодними умовами.