У трьох містах Білорусі відбуваються протести

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У сусідній країні проходять «Марші не дармоїдів»

Одразу в трьох містах Білорусі відбуваються акції протесту, так звані «Марші не дармоїдів». Акція в Бобруйську розпочалася о 12:00 за місцевим часом (11:00 з Києвом), в Орші о 13:00, в Рогачові о 16:00, повідомляє «Наша Ніва».

Наразі акції не є чисельними. У Бобруйську на вулицях зібралися близько сотні людей. Люди тримають у руках профспілкові прапори. У натовпі можна зустріти людей у спортивних костюмах з російським прапором, проте на своєму одязі просять не наголошувати. У Бобруйську всі присутні скаржаться, що знайти роботу в місті не реально. «Я за діалог між владою і громадою», - наголосив чоловік у подібному спортивному костюмі. Інші протестувальники навпаки, категорично налаштовані проти влади. «З народом взагалі ніхто не хоче спілкуватися. Я проти влади президента Лукашенка, проти того, аби влада перебувала в одних руках. Я за парламентську республіку», - сказав один з протестувальників.

Нагадаємо, «Марші не дармоїдів» - це протест проти закону, який запровадить так званий «податок на дармоїдство», який зобов'яже непрацюючих громадян платити до держскарбниці близько $200 на рік. Незважаючи на те, що президент Олександр Лукашенко відклав підписання цього закону на півроку, акції протесту в країні час від часу спалахують.

Як повідомлялося раніше, влада Білорусі 11 лютого заборонила в'їзд в свою країну українському письменнику Сергію Жадану. Однак пізніше після втручання українських дипломатів скасувала своє рішення.