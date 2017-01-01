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    У трьох областях України очікується підвищення рівня води у річці Дністер

    • Сьогодні, 22:53
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    Дністер
    Дністер

    Також на рівнинах триватиме розвиток весняного водопілля

    12-13 березня на лiвих притоках Днiстра у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій області очiкується зростання рівня води на 0,2-0,7 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

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    Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію гідрометцентру.

    На рівнинних річках України також триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, Сіверського Донця, притоках середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків.

    Нагадаємо, що  сьогодні у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека.

    Раніше синоптики попереджали про підвищення небезпеки сходження лавин у районі Карпат через значне підвищення температури.

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