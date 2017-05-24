У трьох областях України з’являться бетонні дороги

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Будівництво бетонних доріг

Альтернативи бетонним дорогам немає, заявив Омелян

Міністр Володимир Омелян заявив про плани Міністерства інфраструктури України щодо будівництва бетонних доріг у Дніпропетровській, Миколаївській і Закарпатській областях.

Про це він поінформував під час виступу на форумі UkrCemFor 2017, повідомляє Центр транспортних стратегій.

«Ми давно говоримо про цементні дороги. І моя мрія, як міністра, щоб, принаймні, Схід і Південь України мали бетонне покриття автодоріг. Плани 2015-2016 рр. було зруйновано нашою реальністю, коли 95% автодоріг були вже непридатні для використання. Ми маємо їх зараз ремонтувати і відновлювати до попереднього стану... Одночасно, дивлячись вперед, ми розуміємо, що альтернативи бетонним дорогам немає. З таких доріг, які ми вже плануємо побудувати у бетоні, - це будуть дороги Дніпропетровської, Миколаївської, Закарпатської областей. Це буде, принаймні, південна частина дороги, яка з'єднає Гданськ і Одесу», - повідомив міністр.

Раніше повідомлялося, що транспортний коридор Львів-Херсон може отримати ділянки доріг з бетонним покриттям. За словами директора ДП «Укрдорінвест» Олени Криворучко, на даний момент спільно із Світовим банком ведеться відбір консультанта для розробки ТЕО транспортного коридору від Львова до Херсона, включаючи припортові райони.

Нагадаємо також, що в уряді продовжують вивчення ідеї про будівництво бетонних доріг у районі українських портів, де дорожнє полотно піддається прискореному зношенню в результаті проїзду великовантажних машин.