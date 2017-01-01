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    У Туреччині автобус з політиками врізався в стовп: поранені 32 особи

    • Сьогодні, 12:28
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    Автобус, що потрапив в аварію
    Фото: aa.com.tr
    Автобус, що потрапив в аварію

    Автобус перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії

    У турецькому місті Полатли в ДТП потрапив автобус, що перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії. Про це повідомляє Анадолу.

    «Автобус врізався у стовп освітлення біля пішохідного переходу в Полатли. 32 особи отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

    Автобус перевозив 39 делегатів, 32 з них отримали травми, їх доправили до лікарень.

    Як повідомляв «Главком», 18 травня, у Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив в аварію, внаслідок чого постраждало 18 осіб. Турецькі ЗМІ заявили, що туристи в автобусі – росіяни.

    Мікроавтобус, який прямував з курортного містечка Бодрум до Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі.

    Джерело: Укрінформ

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