У Туреччині автобус з політиками врізався в стовп: поранені 32 особи

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Фото: aa.com.tr Автобус, що потрапив в аварію

Автобус перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії

У турецькому місті Полатли в ДТП потрапив автобус, що перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії. Про це повідомляє Анадолу.

«Автобус врізався у стовп освітлення біля пішохідного переходу в Полатли. 32 особи отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Автобус перевозив 39 делегатів, 32 з них отримали травми, їх доправили до лікарень.

Як повідомляв «Главком», 18 травня, у Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив в аварію, внаслідок чого постраждало 18 осіб. Турецькі ЗМІ заявили, що туристи в автобусі – росіяни.

Мікроавтобус, який прямував з курортного містечка Бодрум до Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі.

Джерело: Укрінформ