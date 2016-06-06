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    У Туреччині автобус з туристами впав з обриву: загинули близько 20 людей

    • Сьогодні, 14:59
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    Автобус, що впав з обриву
    Фото: @PeninsulaQatar
    Автобус, що впав з обриву

    В результаті аварії також є 11 важко поранених

    На півдні Туреччини, в районі туристичного міста Мармарис, в результаті аварії пасажирського автобуса близько 20 людей загинули та 11 важко поранені. Про це повідомляє Hurriyet daily news.

    Зазначається, що автобус, що перевозив внутрішніх туристів, впав з обриву. До місця аварії прибули машини швидкої допомоги, пожежні та рятувальники.

    За словами губернатора провінції Аміра Чичека, загиблі — в основному жінки та діти.

    «Причина аварії наразі розглядається. Там може бути несправність гальм, але питання розслідується», — сказав Чичек.

    Нагадаємо, тиждень тому в Танзанії, в північній туристичної галузі Аруша, шкільний автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули 35 людей, серед них - 32 школяра, два вчителі і водій мікроавтобуса.

    Джерело: Громадське

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