У Туреччині двое військових за участь у держперевороті отримали довічне ув'знення – ЗМІ

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Військові користувалися мобільним додатком Bylock, який використовували інші члени організації Гюлена

У Туреччині довічно засудили двох військових через причетність до спроби воєнного перевороту в липні 2016 року. Про це повідомляє турецьке видання The Daily Sabah.

Колишнього полковника і майора пов'язують з організацією мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, яку в Туреччині оголошено терористичною. Передбачалося, що зазначені двоє військових у разі успіху воєнного перевороту, невдала спроба якого відбулася 15 липня 2016 року, мали стати високопоставленими командирами в Ерзурумі.

Суд у провінції Ерзурум засудив Мурата Колчака та Мурата Їлмаза до довічного ув'язнення. Цей судовий процес ознаменувався першим вироком, винесеним членам терористичної організації Гюлена, які мали відношення до спроби воєнного перевороту. Під час спроби перевороту було вбито 248 і поранено понад 2 тисячі осіб. Стверджується, що ці військові користувалися мобільним додатком Bylock, який використовували інші члени організації Гюлена. Також сказано, що Ерзурум є рідним містом Гюлена, який проживає в Сполучених Штатах Америки.

Як повідомлялось, у Туреччині заарештовано понад 40 тисяч підозрюваних у причетності до спроби державного перевороту, десятки тисяч службовців звільнено з посад. В організації спроби перевороту влада звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен відкидає свою причетність і засуджує спробу перевороту.