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    У Туреччині не скасовуватимуть результати референдуму

    • Сьогодні, 20:41
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    <p>Референдум у Туреччині</p> <p>Фото:&nbsp;milliyet.com.tr</p> <p></p>

    Референдум у Туреччині

    Фото: milliyet.com.tr

    Вища виборча комісія Туреччини відмовилася анулювати підсумки референдуму

    Вища виборча комісія Туреччини відмовилася анулювати підсумки конституційного референдуму 16 квітня.

    Про це повідомляє Аnadolu.

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    «Вища виборча комісія Туреччини 10 голосами «за» і 1 «протии» відмовилася анулювати підсумки конституційного референдуму 16 квітня», - йдеться в повідомленні.

    Раніше представники трьох політичних партій Туреччини (Республіканської народної партії, Демпартії народів та «Вітчизни») звернулися до Вищої виборчої комісії з вимогою анулювання підсумків референдуму.

    Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана. На референдумі щодо внесення конституційних поправок у Туреччині «за» проголосували 51,41% виборців.

    Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

    Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

    Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

    Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

    Читайте також матеріал: Туреччина проголосувала за султана. Якою буде нова конституція і що зможе Ердоган 

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