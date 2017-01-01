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    У Туреччині німецьку перекладачку звинувачують у пропаганді тероризму

    • Сьогодні, 08:33
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    Аккаунт Мешалє Толу в Твіттері
    Аккаунт Мешалє Толу в Твіттері

    З 6 травня німецька перекладачка перебуває в жіночій в'язниці Стамбула

    У Туреччині заарештували німецьку перекладачку, яка працювала на прокурдське інформагентство Etha.

    33-річна Мешалє Толу була взята під варту ще 30 квітня, але інформація про це з'явилися в німецьких ЗМІ тільки в четвер, 11 травня.

    Як зазначається, з 6 травня вона перебуває в жіночій в'язниці Стамбула.

    Згідно з даними німецького телеканалу ARD, суддя виписав ордер на арешт за звинуваченням у пропаганді тероризму та участі в діяльності терористичної організації.

    Мешале Толу народилася в німецькому місті Ульм. За даними ARD, у 2007 році вона прийняла німецьке громадянство, відмовившись від турецького.

    Турецький інформаційний портал Diken повідомляє, що Толу була затримана в ході спецоперації поліції по ізоляції напередодні першотравневих протестів 16 журналістів та активістів лівого руху.

    Джерело: DW

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