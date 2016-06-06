У Туреччині перекинувся автобус: 8 осіб загинуло

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Фото: Anadolu ДТП з автобусом у Туреччині

Автобус потрапив у ДТП на шляху до Анкари, у ДТП травмувались 34 особи

У суботу, 27 травня, в Туреччині недалеко від Анкари перекинувся пасажирський автобус, щонайменше 8 осіб загинули і 34 травмовано. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Зазначають, що 11 травмованих перебувають у критичному стані.

Автобус потрапив у ДТП на шляху до Анкари. Він їхав з міста Кастамону. Кілька машин швидкої прибули на місце події. Поранених госпіталізували в лікарню в Анкарі.

Офіційні особи повідомляють, що водій автобуса заснув за кермом. Розпочато розслідування події.

Як повідомляв «Главком», 18 травня у Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив в аварію, внаслідок чого постраждало 18 осіб. Серед травмованих були і українці.

Джерело: РБК-Україна