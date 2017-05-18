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    У Туреччині перекинувся автобус із росіянами. В Росії стверджують, що всі туристи – українці

    • Сьогодні, 12:12
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    Посольство РФ в Анкарі стверджує, що в аварії постраждали громадяни України

    У турецькій провінції Денізлі потрапив у ДТП і перекинувся мікроавтобус з російськими туристами. Постраждало 18 осіб.

    Про це повідомляє турецька газета Sabah.

    РБК пише, що посольство РФ в Анкарі стверджує, що в аварії постраждали громадяни України.

    Канал Haberturk розмістив відео з місця ДТП.


    Інцидент стався між містами Мугла і Денізлі, повідомило видання Hurriyet. За його даними, серед поранених лише двоє громадян Туреччини.

    Тим часом прес-аташе російського посольства в Туреччині Ірина Касимова повідомила РБК, що громадян Росії в автобусі не було. За її словами, автобус перевозив туристів з України.

    Перший віце-президент Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Володимир Канторович заявив РБК, що в асоціації поки що немає інформації про російських туристів, які потрапили в аварію в Туреччині.

    Місцева поліція вивчає причини пригоди. Відомо, що аварія сталася рано-вранці на вузькій дорозі. Автобус віз туристів з Бодрума в Памуккале.

    У провінції Денізлі розташоване древнє місто Ієраполіс і джерела Памуккале – популярні курортні пам'ятки.

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