У Туреччині перекинувся автобус із росіянами. В Росії стверджують, що всі туристи – українці

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Посольство РФ в Анкарі стверджує, що в аварії постраждали громадяни України

У турецькій провінції Денізлі потрапив у ДТП і перекинувся мікроавтобус з російськими туристами. Постраждало 18 осіб.

Про це повідомляє турецька газета Sabah.

РБК пише, що посольство РФ в Анкарі стверджує, що в аварії постраждали громадяни України.

Канал Haberturk розмістив відео з місця ДТП.

Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Olay yerinden ilk görüntüler pic.twitter.com/V3844mT2r6 — Habertürk TV (@HaberturkTV) 18 мая 2017 г.





Інцидент стався між містами Мугла і Денізлі, повідомило видання Hurriyet. За його даними, серед поранених лише двоє громадян Туреччини.



Тим часом прес-аташе російського посольства в Туреччині Ірина Касимова повідомила РБК, що громадян Росії в автобусі не було. За її словами, автобус перевозив туристів з України.



Перший віце-президент Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Володимир Канторович заявив РБК, що в асоціації поки що немає інформації про російських туристів, які потрапили в аварію в Туреччині.



Місцева поліція вивчає причини пригоди. Відомо, що аварія сталася рано-вранці на вузькій дорозі. Автобус віз туристів з Бодрума в Памуккале.

У провінції Денізлі розташоване древнє місто Ієраполіс і джерела Памуккале – популярні курортні пам'ятки.