У Туреччині підготовлена концепція захисту збройних сил від кібератак

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Фікрі Ишік

В країні розпочалася реалізація проекту зі створення Центру кіберзахисту при Міноборони Туреччини

В сучасних умовах кібербезпека перетворилася в одну з сфер національної безпеки. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ишік на церемонії підписання протоколу про співпрацю в області кібербезпеки між Міноборони і Міністерством транспорту, судноплавства і комунікацій Туреччини, повідомляє «Анадолу».

«У століття сучасних технологій безпеку смартфонів, мереж, систем озброєння стала пріоритетним питанням», - зазначив Ишік.

За його словами, Міноборони підготувало концепцію захисту військових сил Туреччини від кібератак.

«16 грудня 2016 року розпочалася реалізація проекту зі створення Центру кіберзахисту при Міноборони Туреччини. Зокрема, розвиваються і розширюються можливості військових сил Туреччини в сфері радіоелектронної боротьби », - сказав міністр.

За його словами, Міноборони при координації з Міністерством транспорту, судноплавства і комунікацій Туреччини продовжить надавати необхідну підтримку всім відповідним відомствам у боротьбі з кіберзагрозами.