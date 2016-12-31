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    У Туреччині підготовлена концепція захисту збройних сил від кібератак

    • Сьогодні, 18:08
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    Фікрі Ишік
    Фікрі Ишік

    В країні розпочалася реалізація проекту зі створення Центру кіберзахисту при Міноборони Туреччини

    В сучасних умовах кібербезпека перетворилася в одну з сфер національної безпеки. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ишік на церемонії підписання протоколу про співпрацю в області кібербезпеки між Міноборони і Міністерством транспорту, судноплавства і комунікацій Туреччини, повідомляє «Анадолу».

    «У століття сучасних технологій безпеку смартфонів, мереж, систем озброєння стала пріоритетним питанням», - зазначив Ишік.

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    За його словами, Міноборони підготувало концепцію захисту військових сил Туреччини від кібератак.

    «16 грудня 2016 року розпочалася реалізація проекту зі створення Центру кіберзахисту при Міноборони Туреччини. Зокрема, розвиваються і розширюються можливості військових сил Туреччини в сфері радіоелектронної боротьби », - сказав міністр.

    За його словами, Міноборони при координації з Міністерством транспорту, судноплавства і комунікацій Туреччини продовжить надавати необхідну підтримку всім відповідним відомствам у боротьбі з кіберзагрозами.

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