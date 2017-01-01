У Туреччині побилися депутати під час дебатів щодо конституційних змін

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Поновлення конституційних дебатів очікується 12 січня у другій половині дня

У парламенті Туреччини депутати влаштували бійку під час дебатів навколо конституційних змін. Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Бійка спалахнула, коли депутати обговорювали зміни до 18 статті Конституції, що передбачають перехід від парламентської до президентської системи правління.

Депутати від правлячої Партії справедливості і розвитку і головної опозиційної Республіканської народної партії пустили в хід кулаки і штовхали один одного навколо парламентської трибуни.

У правлячій партії вважають, що країна має потребу в сильному керівнику, щоб зберегти єдність, в той же час опозиція побоюється, що це призведе до авторитаризму.

Незважаючи на бійки, третя, четверта і п'ята статті законопроекту були затверджені на засіданні, що тривало до пізньої ночі.

Дебати за окремими статтями почалися у вівторок, 10 січня, і правляча партія планує завершити їх до 24 січня. Під час дебатів окремо обговорюватимуться 18 статей реформи. Так само окремо голосуватимуть за кожну статтю.

Плани передбачають президентські і загальні вибори в 2019 році і не більше двох п'ятирічних термінів.