У Туреччині почався референдум щодо конституційної реформи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього у волевиявленні можуть взяти участь понад 55 млн турків

У Туреччині почався референдум щодо конституційної реформ, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління. Виборчі дільниці відкрилися в 32 східних провінціях країни.

Виборчі комісії в інших регіонах республіки почнуть роботу на годину пізніше і продовжать роботу до 17:00.

Всього у волевиявленні можуть взяти участь понад 55 млн турків, які мають право голосу. В країні відкрито 145 тис. ділянок. Громадяни Туреччини, які проживають за кордоном, вже проголосували достроково.

Відзначається, що МВС Туреччини прийняло підвищені заходи безпеки, забезпеченням якої протягом дня будуть займатися понад 250 тисяч поліцейських, 128 тисяч жандармів, а також близько 70 тисяч співробітників охоронних структур і добровольців.