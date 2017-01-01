У Туреччині розбився поліцейський вертоліт із 14 людьми на борту
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Вертоліт розбився в східній провінції Тунджелі
Поліцейський вертоліт з 14 людьми на борту розбився в районі Тунджелі на сході Туреччини.
Про це із посиланням на джерела у сфері безпеки повідомляє Reuters.
«Турецька поліція, вертоліт з 14 особами на борту, розбився в східній провінції Тунджелі», – цитує видання інформацію джерел у сфері безпеки.
Helicopter carrying 14 people, including 8 police officers, has crashed in Turkey's eastern Tunceli province. pic.twitter.com/dWUhdMaxGT— BREAKING.UK (@BreakingDotUK) 18 апреля 2017 г.
Подробиць пригоди поки що не повідомляють.
Нагадаємо, 10 березня у Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян.