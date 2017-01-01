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    У Туреччині розбився поліцейський вертоліт із 14 людьми на борту

    • Сьогодні, 14:07
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    Вертоліт розбився в східній провінції Тунджелі

    Поліцейський вертоліт з 14 людьми на борту розбився в районі Тунджелі на сході Туреччини.

    Про це із посиланням на джерела у сфері безпеки повідомляє Reuters.

    «Турецька поліція, вертоліт з 14 особами на борту, розбився в східній провінції Тунджелі», – цитує видання інформацію джерел у сфері безпеки.

    Подробиць пригоди поки що не повідомляють.

    Нагадаємо, 10 березня  у Стамбулі розбився вертоліт: загинуло четверо росіян.

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