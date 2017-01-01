У Туреччині сталася перестрілка під час референдуму. Є загиблі
- Сьогодні, 14:39
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Розсилка
У Туреччині проходить референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана
Причиною конфлікту стала відмінність політичних поглядів
В південо-східній турецькій провінції Діярбакир сталася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє людей.
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
За даними видання, перестрілка відбулася в селі Янабадрі, на одній з дільниць для голосування, між двома озброєними групами людей. Причиною конфлікту стала відмінність політичних поглядів, уточнюють журналісти з посиланням на новину агенцію Doğan.
Вогонь першим відкрив син голови даного села, на ім’я Мехмет Йілдиз. Його, а також його брата затримала поліція.
Провінція Діярбакир входить о числа турецьких регіонів , що межують із Сирією.
Як повідомлялося, в неділю у Туреччині проходить референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.