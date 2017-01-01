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    У Туреччині сталася перестрілка під час референдуму. Є загиблі

    • Сьогодні, 14:39
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    <p>У Туреччині проходить референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана</p>

    У Туреччині проходить референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана

    Причиною конфлікту стала відмінність політичних поглядів

    В південо-східній турецькій провінції Діярбакир сталася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє людей.

    Про це повідомляє Hurriyet daily news.

    За даними видання, перестрілка відбулася в селі Янабадрі, на одній з дільниць для голосування, між двома озброєними групами людей. Причиною конфлікту стала відмінність політичних поглядів, уточнюють журналісти з посиланням на новину агенцію Doğan.

    Вогонь першим відкрив син голови даного села, на ім’я Мехмет Йілдиз. Його, а також його брата затримала поліція.

    Провінція Діярбакир входить о числа турецьких регіонів , що межують із Сирією.

    Як повідомлялося, в неділю у Туреччині проходить референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

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