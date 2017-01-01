У Туреччині стався другий за день потужний землетрус

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Підземні поштовхи було зафіксовано на глибині 7,01 кілометра

У турецькій провінції Чанаккале стався землетрус магнітудою 5,3, повідомили в Управлінні зі стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), передає Anadolu.

Епіцентр землетрусу, який було зафіксовано о 13:58 за місцевим часом, розміщувався в районі Айваджік. Підземні поштовхи зафіксовані на глибині 7,01 кілометра.

Після землетрусу сталося кілька афтершоків, які відчули і жителі довколишніх провінцій.

Раніше повідомлялося, що рано-вранці землетрус магнітудою 5,2 було зафіксовано біля західного узбережжя Туреччини.

Осередок землетрусу залягав на глибині близько двох кілометрів.

Його епіцентр розташовувався за 26 км на захід від турецького міста Айваджік, за 156 км від міста Ізмір та 64 км на північний захід від грецького міста Мітіліні.